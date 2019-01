Querem mesmo mais uma comissão de inquérito à Caixa?

Não há muitas coisas mais deprimentes do que folhear a auditoria da EY aos anos em que a CGD foi gerida como o banco amigo de alguns empresários e Governos. Mas a discussão sobre a eventual criação de mais uma comissão de inquérito à Caixa começa a aproximar-se da mesma capacidade depressiva.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)