A guerra vem através da democracia

Sem o travão dos instrumentos aristocráticos e elitistas da República, a democracia atira-nos para o ódio racista e nacionalista e, por fim, para a guerra. Foi sempre assim. Está a ser assim

A Índia e o Paquistão regressaram a um estado de tensão bélica. Pelo menos na Índia, este desejo de guerra é alimentado por grande parte da população, pelos média e pelas óbvias redes sociais. É o povo, ou parte do povo, que deseja a guerra. Na China sabe-se há muito que a elite dirigente é menos bélica e nacionalista do que o povo. Na Rússia o belicismo de Putin tem o apoio de grande parte da população. É infantil a ideia de que as guerras começam devido à maldade ou interesse de um ditador ou de uma sala secreta de privilegiados. As guerras começam porque são validadas democraticamente pelos povos, que anseiam por elas.