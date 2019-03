Os crescidos a brincar aos médicos

A medicina não é um jogo, não há liberdade criativa para se seguir outro caminho só porque sim, só porque alguém quer ser diferente. É preciso apresentar provas. Provas, essas, que não existem na homeopatia, nas ficções de Pinto Coelho, na moda antivacinas

Estou a ler uma entrevista dada à “Sábado” por um jovem médico e blogger, João Júlio Cerqueira, que tem lutado contra as falácias pseudocientíficas das chamadas “terapias alternativas”. Ele critica a homeopatia, a literatura light que é a alegada medicina de Pinto Coelho, os suplementos que são a nova banha da cobra e até dietas que salvam o ambiente, sim senhor, mas que põem em causa a saúde do ser humano. Mas reparem no cenário: esta luta contra o pós-verdade na medicina é liderada por médicos e cientistas a título individual. Não se sente a presença das autoridades.