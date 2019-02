João Bigotte Chorão (1933-2019)

Bigotte Chorão era um dos grandes camilianos vivos e, até por isso, uma espécie de guardião do tempo e de um Portugal esquecido

Só o conheci na fase final da vida. Em 2016, quando coordenou editorialmente no Expresso uma coleção de livros de Camilo Castelo Branco, conversámos sobre essa paixão comum. João Bigotte Chorão era um dos grandes camilianos vivos e, até por isso, uma espécie de guardião do tempo e de um Portugal esquecido. Outros já escreveram os obituários e as notas bibliográficas. Eu quero apenas sublinhar a sua partida com esta paixão camiliana.