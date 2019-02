O antissemitismo e a esquerda

A esquerda é aqui uma Áustria em tamanho XXL: nunca tratou do seu passado antissemita e, portanto, é normal que regresse agora a esse ódio que é sentido como uma virtude

Uma deputada do Partido Trabalhista saiu do partido devido ao antissemitismo do seu líder e de boa parte da mensagem da esquerda britânica, que há décadas estabeleceu uma aliança com o eleitorado muçulmano, que é infelizmente antissemita até nos seus sectores ditos moderados. De resto, Corbyn representa como poucos a falência moral da esquerda europeia: os ditos progressistas aliaram-se ao sector mais reacionário (comunidade muçulmana); esta aliança, criada no final do século passado, determinou já neste século a progressiva destruição dos partidos da esquerda.