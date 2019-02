Camorra vermelha

Da URSS à Venezuela, os regimes comunistas ou quasi-comunistas acabaram sempre em sistemas mafiosos. A doutrina que pretendia salvar a Humanidade acaba por legitimar o pior que há nos homens

Estamos em 2019, e não em 1919 ou 1979. Há portanto um lado confrangedor na crise venezuelana: já sabíamos que ia acabar assim, já sabíamos que as experiências comunistas acabam desta maneira, fome, tirania, criminalidade praticada pelos donos do regime, ideólogos contratados lá e cá (ex.: Podemos espanhol) para esconder a verdade através da novilíngua, diabolização de um “inimigo” exterior como forma de distração e unidade interna. Já sabíamos.