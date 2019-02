Ordenação de mulheres e celibato

Do ponto de vista bíblico, até faz mais sentido defender a ordenação de mulheres do que impor o celibato aos homens

As medidas antipedofilia impostas por Francisco são necessárias a curto prazo, mas não chegam para elevar a cabeça da Igreja; são necessárias para limpar a imundície, mas essa limpeza será feita de cabeça baixa. É preciso algo que nos faça levantar a cabeça numa esperança nova.