O direito canónico não chega

Se a montante do problema a Igreja devia discutir a obrigatoriedade do celibato, a jusante tem de reconhecer que o direito canónico não é o direito militar: um padre abusador é um caso de polícia antes de ser um caso espiritual

Há uns anos, talvez quinze, ouvi Manuel Lucena a defender o direito militar. Naqueles anos de antibushismo e antiguerra do Iraque, alguém na audiência da conferência colocara em causa os tribunais militares americanos, alguém afirmara que o direito militar americano não podia julgar os abusos dos soldados americanos. Lucena levantou-se e recordou a evidência: o direito militar é uma instituição autónoma que vai da investigação à prisão, é um estado de direito interno para o exército, é uma forma de não misturar os planos, o do cidadão e o do soldado.