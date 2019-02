Venezuela mas em bom

No PIB per capita, o Chile, outro paradigma de políticas à direita, já ultrapassou a Bulgária e Roménia, ultrapassará a Grécia em breve e Portugal está à distância de um ciclo económico. Isto parece-me mais importante do que as narrativas habituais sobre Bolsonaro ou Maduro

A Hungria está numa rota perigosa, sim, mas a República Checa não. Porque é que não falamos da forma como os checos estão a evitar o regresso do nacionalismo? Se o nacionalismo é tão forte como se diz, porque é que o eurobarómetro coloca a adesão popular à União Europeia em máximos históricos das últimas duas décadas?

