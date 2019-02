Venezuela: pior é possível

O Ocidente, dos bushistas neoconservadores à esquerda das primaveras de Facebook, tem de reaprender o vocabulário da tragédia: há algo pior do que uma ditadura – guerra civil, colapso apocalíptico da sociedade

Apesar de tudo, o Ocidente ainda vive num certo conforto e numa posição pós-histórica. Os últimos anos não foram suficientes para abanar a forma mental dos ocidentais: não há o instinto ou o hábito de pensar através da tragédia histórica. Aquando das primaveras árabes, toda a gente no Ocidente parecia um George Bush a expandir a democracia através do Facebook. Mas qual foi o resultado da Primavera Árabe? Algo ainda pior do que um conjunto de ditaduras: um conjunto de guerras civis, milhões de mortos, milhões de refugiados, um colapso de tal ordem que até mudou a política na Europa.