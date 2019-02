O BE só representa mais impostos

Tudo o que o BE faz é retirar impostos aos maléficos “privados” para depois distribuir essa riqueza pelas suas clientelas ao longo do Estado. O BE, no fundo, é um PS que cabe num minibus. Era bom que voltasse ao escalão tuk-tuk

Parem e escutem: reparem no timbre de voz odioso que Catarina Martins utiliza quando diz a palavra “privados”. Parece que está a dizer “Treblinka” ou, já agora, “Kolyma”. No discurso da líder do BE, “os privados” da Saúde são destratados logo no elemento mais básico e revelador: o tom de voz. É como se estivesse a falar de fascistas ou criminosos. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

