Herman e a prisão do politicamente correto

Não é por acaso que as esquerdas estão a ser destruídas em todos os países europeus com um problema muçulmano. Não é por acaso que, numa total perversão da linguagem, a defesa clássica da res publica é muitas vezes rotulada de “fascismo”, “populismo” ou “racismo” pela esquerda politicamente correta

Herman José deu na semana passada uma entrevista notável à revista “Sábado”. Como o próprio admite, já não é o bulldozer humorístico de outros tempos, o seu colete antibalas já só tem espaço para os buracos das balas do passado. Contudo, não deixa de ser uma pessoa livre que pensa a realidade com a dose certa de coragem. De resto, a entrevista revela um padrão comum a todo o Ocidente: os velhos humoristas, de Herman a Seinfeld, passando por Chris Rock ou Cleese, estão na vanguarda do combate pela liberdade contra a prisão constante que é o politicamente correto, essa arma de destruição maciça do humor.