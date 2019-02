O mito da honestidade angelical do PCP

Às portas de 2020, o mito da superioridade moral do comunismo ainda existe (existia?) em Portugal, o que talvez seja a nossa maior especificidade política: somos o único país do mundo onde esta falácia ainda tem alguma validade; nem os países ainda normalmente comunistas acreditam na patranha. Isto é visível na forma como boa parte da intelectualidade portuguesa e dos partidos à esquerda protegeram a Venezuela de Chávez. E, acima de tudo, é visível na forma como quase toda a gente aceita (aceitava?) a ideia de que as pessoas do PCP são mais honestas do que as pessoas do PS, PSD ou CDS.

