A polícia tem razão, Marcelo não

O que Marcelo fez no caso Jamaica está errado do princípio ao fim. É um populismo com açúcar, mas não deixa de ser populismo. Só quis a selfie, só quis a emoção fácil, que, como escrevi aqui ontem, não vem acompanhada de pensamento sério sobre a pobreza destes bairros. Onde estão as presidenciais abertas sobre a pobreza suburbana? Além disso, os polícias têm agora razão para se sentirem desprezados pelo mais alto representante do país.

