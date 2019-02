Usar os Jamaicas, esquecer os Jamaicas

Nos momentos quentes, diversas figuras usam bairros como o Jamaica para as suas carreiras ou agendas. Depois desaparecem, e os bairros deixam de contar, até ao próximo momento quente. Estes picos mediáticos envolvem quase sempre a polícia e a diabolização dos agentes da PSP, que passam a ser os bodes expiatórios do fracasso de políticas sociais e urbanísticas e do absoluto desprezo que Lisboa derrama sobre os subúrbios há décadas.

