É ditador porque é socialista

É espantoso: estamos em 2019 mas continuamos a ver o socialismo a destruir países como se fosse a primeira vez, como se não existisse um século de fracassos, tragédias e tiranias produzidas pela ideologia socialista. É espantoso: mesmo depois de 1989 e do colapso coletivo dos sistemas socialistas por vontade expressa dos povos que lá viviam, ainda há intelectuais e políticos que defendem o socialismo. Corbyn, BE, PCP e Sanders, entre outros, defenderam a revolução venezuelana no século XXI no total desprezo pelas lições do século XX. O socialismo, para os socialistas, está sempre numa bolha de pós-verdade imune a factos e argumentos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)