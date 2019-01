Odiar mulheres: o ponto em comum

Este nacionalismo reacionário (populista) de homens brancos acaba por ser igual ao tão odiado islão. O nacionalista branco e o islamita partilham a mesma pedra angular: o desprezo pelo papel público das mulheres ou a misoginia pura e dura

Trump. Bolsonaro. Duterte. AfD. Orban. Vox. O movimento nacionalista (ou populista) é vasto e tem diferentes pontos de explicação. As suas causas são diferentes. Por vezes, até é difícil defender que estamos perante o mesmo fenómeno. A depressão económica da classe operária, que explica Trump, não explica a AdD germânica, por exemplo, ou os nacionalistas polacos. A sociedade alemã, ao contrário da americana, não caiu a pique nos indicadores de pobreza e desigualdade e manteve uma forte base operária. A sociedade polaca tem conhecido o maior sucesso económico da Europa. O problema na Alemanha e Polónia é mesmo cultural e identitário; está relacionado com a emigração islâmica e não com o fim das fábricas.