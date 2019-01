Perder o coração dos povos

“A Lã e a Neve” de Ferreira de Castro é um romance sobre a pobreza serrana dos anos 40 do século XX. Mostra a dureza da vida rural, os pastores, e da vida industrial, os operários de lanifícios da Covilhã. O seu fio de prumo é a frustração de um homem, Horácio, pastor que vira operário: ele quer muito uma casa decente e limpa, mas percebe que o sistema é injusto à partida; faça o que fizer, trabalhe o que trabalhar, nunca conseguirá juntar o suficiente para o sonho. Em Portugal, este desespero simbolizado por Horácio acabou por passar e, durante inúmeras décadas (50, 60, 70, 80, 90), os portugueses trabalharam e sentiram uma recompensa mais ou menos justa pelo seu trabalho. Não por acaso, no momento-chave (PREC), escolheram sem ambiguidade a solução europeia e a economia de mercado, deixando os intelectuais sozinhos na sua obsessão anticapitalista.

