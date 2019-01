O único tabu: ser de direita

Neste santo e doce país que apodrece ao sol de 76, podemos ser e dizer tudo o que quisermos, até podemos defender o adultério e a poligamia porque isso agora dá pelo nome de “poliamor”, podemos não vacinar os nossos filhos colocando em causa a vida dos outros, podemos colocar em causa toda a ciência médica e química, podemos criar as modas alimentares mais estrambólicas, podemos acreditar que o homem não foi à Lua, podemos acreditar na inexistência do aquecimento global, podemos continuar a dizer que a globalização criou pobres em África e América do Sul, podemos continuar a defender Chiapas e Maduro, podemos continuar a defender a URSS.

