Quem defende os mais novos na Segurança Social?

O desprezo político e mediático pelo trabalhador do sector privado só é suplantado pelo desprezo pelas gerações mais novas no contexto da sustentabilidade da Segurança Social. Tem sido um espetáculo deplorável: jornalistas, comentadores e políticos fingem que não está em curso a maior injustiça geracional de sempre: quem tem menos de 50 anos sabe que não vai ter reforma.

