(a)Normalidade social

Com o aparente luxo do tempo e um propósito singular na história, encontramo-nos imergidos no detalhe da rotina diária em casa – dormir, trabalhar, comer, repetir – intercalados com cada vez menos momentos recreativos.

Parece mau, mas já houve na história outros confinamentos bem piores e em cenários bem mais hostis e restritivos da liberdade que a casa de cada um, vivendo períodos de verdadeiro sofrimento. Por isso nós também podemos sobreviver ao nosso isolamento e ansiedade, apesar de nos parecer uma tragédia.

De certa forma, ainda temos sorte que o isolamento global só aconteça agora, pois nunca estivemos tão bem preparados tecnologicamente, com acesso (quase) generalizado à internet, em que é possível fazer remotamente quase todas as transações pecuniárias, profissionais e sociais da vida diária.

Há anos que os bancos encorajam os clientes a gerirem as suas contas on-line para reduzirem custos internos, enquanto os empregadores fomentam o trabalho remoto por computador portátil, email e telefone, a qualquer hora e em qualquer lugar, para aumentar a produtividade.

Agora com a generalização da utilização de vídeo-chamadas a nível profissional, surge por necessidade a sua utilização ao nível social. Passou a ser o ponto alto do isolamento convidar amigos, família ou colegas para bebidas virtuais de fim de tarde ou antes de jantar.

Com as suas imagens na palma das nossas mãos, podemos socializar com a lente do telefone de última geração, vestindo a T-shirt usada de 2 dias como sinal de rebeldia e revolta, enquanto tentamos dar algum sentido social à nossa forçada existência solitária. E fingir que estamos vivos…

A dependência da internet já era uma realidade em liberdade, mas agora em quarentena aumentou drasticamente. A remota possibilidade de uma falha parece aumentar com a recente utilização massiva da infraestrutura, fazendo facilmente prever o caos global em caso de ruptura. Ou por qualquer iniciativa de sabotagem de um génio do mal ou Estado mal intencionado.

Muitos começam agora a reconhecer a assustadora dependência dos fornecedores de televisão, correio, internet, luz, água, saúde, segurança, comida e financiamento, estando já muitas pessoas a economizar no seu isolamento como bons prisioneiros.

É a altura certa para ponderar as fraquezas das cadeias de distribuição actuais. Apercebemo-nos agora das suas fragilidades, da sua interdependência e das consequências da sua interrupção. À medida que o vírus se espalha, menos pessoas serão capazes de trabalhar e fornecer os bens e serviços vitais, sendo maior o risco em bens importados.

Se houver falta de produtos, os países produtores irão suprir primeiro as suas necessidades e/ou aumentarão os preços. E só os mais ricos vencerão o leilão, como já acontece agora com os ventiladores encomendados por Portugal à China mas desviados para quem terá pago mais caro.

É por isso fundamental investir na deslocalização dos centros de produção e abastecimento da China para a Europa, ainda que disso resultem bens e serviços mais caros, pois o futuro deverá trazer mais eventos disruptivos que poderão por em causa o modo de vida europeu, como hoje o conhecemos.

O momento atual é propício a reflexões e ansiedades, mas este choque com a realidade que tem sido o isolamento vem refocar as nossas vidas no que realmente é importante, voltando aos princípios básicos de existência. A saúde, família e amigos, comida e abrigo ainda são as necessidades fundamentais.

Termos finalmente percebido que podemos viver e trabalhar em casa, sem comprar nada mais do que comida, pode não ser bom para a economia mas é fundamental para perceber que é por razões e necessidades sociais que queremos sair de casa e viver!