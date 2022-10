O Iva da Restauração

Estamos a entrar na época do calor, bem depende, dado que o tempo anda tão incerto, já nos faz saltar estações do ano no espaço de semanas. Mas não é sobre o tempo meteorológico que quero escrever.

É sobre o Verão, sobre o Turismo e sobre o sector da restauração. Somos, cada vez mais, com o impulso das companhias aéreas de baixo custo e as confusões geopolíticas e de terrorismo noutras paragens, um país de turismo. Somos ainda um país falido ou fortemente endividado, se preferirem o eufemismo. Onde temos um Estado falido e grupos Privados, pretéritos baluartes do capitalismo à portuguesa, falidos, salvo raras excepções. Podemos dar muitas voltas, podemos falar de todos os números, estatísticas, cenários e ambições. Que a enorme montanha de dívida éuma realidade inescapável. E esta realidade leva-nos para a necessidade imperiosa de contar com o investimento estrangeiro como tábua de salvação, qual espécie de pequeno dínamo que ainda dá luz à frente da bicicleta esquálida que temos de pedalar. Do investimento imobiliário, até ao Turismo. É aqui que os números nos dizem que podemos ter alguma crescimento.

Vem esta conversa do Turismo a propósito da medida que este Governo tomou, logo no início do seu exercício de funções. Descer o IVA aplicável à restauração, em 2016, de 23% para 13%. É uma medida legítima, atenção, trata-se de uma opção política válida. Governar é tomar decisões e, de facto, o Governo, com a maioria parlamentar aprova o que bem entende, assim o entendeu. No entanto, perante esta medida também podemos analisar opções alternativas e até elogiar ou criticar a medida.

Esta redução do IVA no sector da restauração levou, dados de 2018, a uma perda de receita para o Estado na ordem dos 385 milhões de euros. É considerável. De facto, também li o relatório da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), onde aponta que o emprego, as remunerações e as contribuições para a Segurança Social aumentaram no segundo semestre de 2017. É certo. É justo. Não quero atacar injustamente este sector. Quero falar de números e de opções políticas e económicas. Hoje em dia o sector vive uma pujança, pelos números apresentados, inseparável do crescimento do turismo, que vem sendo registado nos últimos anos. Hoje em dia é difícil, em Lisboa, por exemplo, arranjar um restaurante para jantar à sexta ou ao sábado, se procurarmos marcar no próprio dia. Aliás, vemos muitos restaurantes novos e de qualidade. E ainda bem para o negócio e para o alargamento das opções gastronómicas dos consumidores.

Todavia, será que um Estado deve ter como preocupação um sector como a restauração? Será que a descida do IVA se traduziu na descida do preço do prato ou foi “incorporada” a descida do IVA no lucro do negócio?

Será que o estímulo a dar deve ser: famílias, vão comer fora? Será que a verba que se deixou de receber, na receita fiscal, não faria falta noutro sector? Ou será que teve de ser compensado com outros impostos (como o nosso conhecido ISP)? Pois. E como nunca gosto de ir na maré do politicamente correcto ou do que é de bom tom dizer no salão da capital, atrevo-me a recordar as palavras do Presidente Cavaco Silva sobre o erro político que foi a descida do IVA para o sector da restauração. E, dado o choque exógeno do aumento da procura por turistas estrangeiros, manifestamente foi. E agora, para colocar ainda mais o dedo na ferida, será que esta verba não seria melhor aplicada em saúde, como disse o Professor Cavaco, ou numa negociação dos Professores? Sim, populismo. Tal como seria populista dizer que podiam ser menos uns cêntimos na bomba e mais uns euros no bolso de todos nós que usamos o automóvel nas nossas vidas, mormente os que não têm meios de transporte alternativos. Sim, pergunto. E pergunto o porquê de um Estado estar mais preocupado com a redução de IVA de um sector que tem no turismo a sua fonte de riqueza, onde um turista fica deliciado com a nossa gastronomia e que pagaria indiferentemente 13 ou 23% sem reclamar? É para isto que serve a política fiscal do Estado? Sobretudo de um Estado cujo serviço de dívida é um grande Ministério?

Governar é fazer opções. E aqui, sem dúvida, este Governo tomou a opção errada. É a vida, no fim pagamos nós.