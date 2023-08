San Miguel pede a Sebastian Tadros criar um ritmo para os Seekers, o Dj fala-nos sobre esse processo.

A San Miguel contactou-me após descobrir a minha música e pediu-me para ajudar a criar um ritmo para os Seekers, e eu fiquei entusiasmado por participar. Acredito que ser um Seeker, além de muito trabalho e dedicação, me levou até onde estou hoje, e quero incentivar outros a também serem Seekers. E qual melhor forma de o fazer do que incorporar os seus sons na música? Acho que é um conceito criativo incrível para fazer as pessoas sentirem-se parte de algo e construir uma ligação com o público.

2. Podes falar-nos sobre a tua jornada como produtor de música eletrónica e como te envolveste no projeto 'Here’s To The Seekers' com a San Miguel? O que te inspirou a criar uma música com sons enviados por utilizadores anónimos?

7. Projetos de colaboração podem ser desafiadores e recompensadores. Como garantir que todos os contribuidores se sintam valorizados e que os seus sons sejam adequadamente representados? Quais foram os maiores desafios que enfrentaste ao trabalhar com contribuidores anónimos de sons?

Embora eu desejasse incluir todos os sons na música, não foi possível fazê-lo. No entanto, cada som enviado contribuiu de alguma forma para o processo criativo, e mesmo que nem todos tenham sido incluídos na versão final, definitivamente moldaram a música no que ela se tornou no final.

Tenho trabalhado com uma excelente equipa e utilizadores envolvidos, por isso o processo tem decorrido sem problemas. Além disso, se tiveres a mentalidade de ver os desafios como uma oportunidade para aprender e crescer, os contratempos tornam-se menos difíceis.

8. Depois de a música ser produzida, como planeias envolver os contribuidores anónimos e o público na celebração do resultado final do projeto 'Here’s To The Seekers'?

A San Miguel tem sido muito útil na criação de uma experiência virtual para que todos possam ouvir a música. Acredito que esta é uma ótima maneira de torná-la acessível para pessoas de todo o mundo que desejem partilhar a música connosco. As pessoas que visitarem o Festival Meo Kalorama também poderão experienciá-la lá. Além disso, estará disponível no Spotify para aqueles que desejam apenas desfrutar da música.

9. A indústria da música tem visto um aumento no conteúdo colaborativo e gerado pelos utilizadores. Como vês este projeto a contribuir para a evolução do panorama da criação e consumo de música?

A possibilidade de comunicar e co-criar juntamente com o nosso público é uma ótima maneira de nos aproximarmos e acredito que este é apenas o início do conteúdo gerado pelo utilizador em todas as áreas, não apenas na indústria da música.

10. A San Miguel é conhecida pela sua identidade de marca única e estética. Como dirias que a sua identidade de marca influencia ou complementa o projeto 'Here’s To The Seekers'?

A música é inspirada na marca San Miguel e na sua abordagem criativa. A marca, assim como a música, é para os Seekers. Acredito que a música pode comunicar para além das palavras e fazer as pessoas sentirem algo, e acredito sinceramente que os Seekers sentirão que esta música é para eles.