A Cervejas San Miguel une forças com Sebastian Tadros para criar a Banda sonora do Festival MEO Kalorama 2023

Nunca se sabe de onde pode vir o som que dá alma a uma música. E é por isso que a Cervejas San Miguel, no seu apoio à música e à criatividade, juntou forças com o DJ e produtor sueco, Sebastian Tadros, para encontrar os ingredientes sonoros com os quais compor a Banda sonora do prestigiado festival português MEO Kalorama 2023, onde a San Miguel é a marca oficial de cerveja.

Com a intenção de demonstrar que a curiosidade criativa não tem limites, a Cervejas San Miguel lançou um desafio no perfil do Instagram 'San Miguel World', incentivando os utilizadores a enviar, por mensagem direta, os sons do seu dia-a-dia que os fazem lembrar do festival português. Com esses sons, o jovem artista sueco irá produzir uma música que será apresentada durante o MEO Kalorama, que será realizado de 31 de agosto a 2 de setembro no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Com esta iniciativa, a marca quer mostrar que na vida quotidiana existem elementos que despertam inspiração. Desde uma risada característica até assobios, cliques, crepitações, palmas, o choque de garrafas em brindes alegres ou uma palavra que lembra a San Miguel. Quanto mais sons forem enviados, mais chances o Sebastian Tadros, criador do sucesso 'Loud', terá de compor uma música que será apresentada no metaverso do MEO Kalorama durante o festival português.

A Cerveja San Miguel continua a sua expansão clara com alianças e patrocínios nos melhores eventos musicais do cenário europeu, como o MEO Kalorama. Um festival que reunirá grandes artistas internacionais como Florence + The Machine, Arcade Fire, Aphex Twin, Yeah Yeah Yeahs, The Blaze, Foals, Metronomy, Siouxsie, José González, The Hives, Shygirl, Tiga, Baxter Dury, James Holden, Pablo Vittar, Pongo, M83, Arca e Belle & Sebastien, entre muitos outros.

A marca, fiel ao seu espírito inquieto e não conformista, procura enriquecer a vida das pessoas através da excelência, tanto nas suas propostas de cerveja como nas experiências que as rodeiam. É por isso que há anos apoia iniciativas culturais e de lazer como o MEO Kalorama, demonstrando o seu compromisso com a música ao vivo e tornando-a uma verdadeira experiência para todos os apreciadores de cerveja inquietos.