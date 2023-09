Todos os concertos marcados para 2023 em Portugal

CAETANO VELOSO

Coliseu de Lisboa, 12 de setembro

Coliseu do Porto, 14 e 15 de setembro

SONS NO PATRIMÓNIO

Área Metropolitana do Porto, de 2 de setembro a 4 de novembro, entrada livre

15 de setembo às 19h: Manel Cruz, Queijaria MAF, Santa Maria da Feira

17 de setembo às 17h: Criatura, Cividade de Bagunte, Vila do Conde

21 de setembo às 21h30: Ronda dos Quatro Caminhos, Praça Brandão de Vasconcelos, Arouca

23 de setembo às 17h: Serge Fritz, Capela de Nª Sª de Valinhas, Santo Tirso

24 de setembo às 17h: Milhanas, Mosteiro de Leça do Balio, Matosinhos

29 de setembo às 21h30: Sensible Soccers, Ponte de São Lázaro, Valongo

30 de setembo às 21h30: José Pinhal Post-Mortem Experience, Parque de Nª Sª dos Milagres, São João da Madeira

1 de outubro às 17h: Lina, Mosteiro de Moreira, Maia

7 de outubro às 17h: Rosa Mimosa y sus Mariposas, Parque Temático Molinológico, Oliveira de Azeméis

8 de outubro às 17h: Sílvio Rosado, Casa do Infante, Porto

14 de outubro às 21h30: Palankalama, Centro Multimeios, Espinho

15 de outubro às 17h: Jéssica Pina, Espaço Corpus Christi, Vila Nova de Gaia

21 de outubro às 17h: Lula Pena, Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, Gondomar

22 de outubro às 17h: Crua, Igreja Matriz de S. Martinho de Bougado, Trofa

4 de novembro às 21h30: Aníbal Zola, Igreja de S. Pedrod e Sobreira, Paredes



MANEL CRUZ

CCOP, Porto, 14 de setembro



JAZZ EM MONSERRATE

Monserrate, Sintra

15 de setembro: Filipe Raposo e Rita Maria

16 de setembro: Maria João e Carlos Bica Quarteto, Pedro Freitas

17 de setembro: Bernardo Moreira Sexteto e Cristina Branco, Adolfo Luxúria Canibal e Carlos Barretto, o Jazz é Fixe

DOURO & PORTO WINE FESTIVAL

Porto Comercial de Cambres, Lamego, 15 e 16 de setembro

15 de setembro: UB40 feat. Ali Campbell, Mariza, Delfins, Paulo Gonzo

16 de setembro: Michael Bolton, Nik Kershaw, José Cid, Matias Damásio



WOODY ALLEN

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 13 de setembro

Campo Pequeno, Lisboa, 14 de setembro



THOMAS ANDERS (MODERN TALKING) E SANDRA

Campo Pequeno, Lisboa, 16 de setembro

FEIST

Coliseu de Lisboa, 21 de setembro



BENJAMIN CLEMENTINE

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de setembro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de setembro



ANTÓNIO ZAMBUJO E MIGUEL ARAÚJO

Coliseu Micaelense, Ponta Delgada, Açores, 22 e 23 de setembro

Altice Arena, Lisboa, 6 e 7 de outubro

Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, Porto, 25, 26, 27 e 28 de outubro



5 SECONDS OF SUMMER

Campo Pequeno, Lisboa, 23 de setembro



AMPLIFEST

Hard Club, Porto, 23 e 24 de setembro

Sexta, 22 de setembro Rui Chafes + Candura - From Ruin Mat Ball No Joy



Sábado, 23 de setembro

Amenra

Ashenspire

Big|Brave

Celeste

Ellevere

Hetta

Hexvessel

Mutoid Man

Necro

Sir Richard Bishop

Domingo, 24 de setembro



David Eugene Edwards

Divide and Dissolve

Esben and the Witch

Hide

Hilary Woods

Ken Mode

Maquina

Sunn O)))



ECHO & THE BUNNYMEN

Aula Magna, Lisboa, 27 de setembro AeviterneDavid Eugene EdwardsDivide and DissolveEsben and the WitchHideHilary WoodsKen ModeMaquinaSunn O)))Aula Magna, Lisboa, 27 de setembro

SANTA CASA ALFAMA

Vários locais, Alfama, Lisboa, 29 e 30 de setembro

29 de setembro

Palco Santa Casa (Terminal de Cruzeiros de Lisboa)

Camané

Homenagem a Hermínia Silva por Anabela, FF, Filipa Cardoso e Lenita Gentil

Beatriz Felício & Geadas

Palco Caixa (Centro Cultural Dr. Magalhães de Lima)

Lenita Gentil

Teresinha Landeiro

Palco Ermelinda Freitas (Rooftop Terminal de Cruzeiros de Lisboa)

"Casa de Fado" – "Mesa dos Frades"

Pedro Castro convida:

Tânia Oleiro

Rodrigo Rebelo de Andrade

Ana Sofia Varela



Palco Amália (Auditório Abreu Advogados)

Mário Lundum

Soraia Cardoso

Palco Museu do Fado – Esplanada

Francisco Salvação Barreto

Cristina Clara

Palco Santa Maria Maior (Largo Chafariz de Dentro)

Ricardo Mesquita e Ana Marta

Sónia Santos e Jaime Dias

Palco Bogani (Grupo Sportivo Adicense)

José Leal

Mel

Fado à Janela

Jorge Silva

Miguel Monteiro

José Manuel Rodrigues

Igreja de São Miguel

Peu Madureira

Júlio Resende

Igreja de Santo Estevão

Pedro Galveias

Maria Amélia Proença

Palco Santa Casa Futuro (Sociedade Boa União)

Escola de Fado de Alverca

Palco Memmo Hotel Alfama

José da Câmara

Gustavo Pinto Basto

30 de setembro

Palco Santa Casa (Terminal de Cruzeiros de Lisboa)

Sara Correia

Teresa Salgueiro

Miguel Moura

Palco Caixa (Centro Cultural Dr. Magalhães de Lima)

Edu Miranda “Fado no Chorinho”

Pedro Moutinho

Palco Ermelinda Freitas (Rooftop Terminal de Cruzeiros de Lisboa)

“Em Casa d`Amália” ao Vivo

Por José Gonçalez com:

Raquel Tavares

Ângelo Freire

Flávio Jr.

Jorge Fernando

Vânia Duarte

Palco Amália (Auditório Abreu Advogados)

Francisco Moreira

Carmo Moniz Pereira

Palco Museu do Fado – Esplanada

Matilde Cid

Ricardo Luiz

Palco Santa Maria Maior (Largo Chafariz de Dentro)

Beatriz Felizardo e Vítor Miranda

Inês Pereira e Luís Capão

Palco Bogani (Grupo Sportivo Adicense)

João Caldeira

Sandra Correia

Fado à Janela

Jorge Silva

Miguel Monteiro

José Manuel Rodrigues

Igreja de São Miguel

Luís Caeiro

Artur Batalha

Igreja de Santo Estevão

Fadistas do Porto cantam Hermínia Silva

Palco Santa Casa Futuro (Sociedade Boa União)

Associação Fado Cale Coimbra

Flávia Pereira

Lara Rodrigues

Leonel Barata



Palco Memmo Hotel Alfama

Teresa Brum

Gustavo Pinto Basto



JORGE PALMA

Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, 30 de setembro

Casa da Música, Porto, 11 de outubro

Teatro Tivoli BBVA, Lisboa, 19 e 20 de outubro

Casa da Música Francisco Alves Gato, Mafra, 8 de novembro

Fórum Cultural de Ermesinde, 18 de novembro



MÁRCIA

Casa da Música, Porto, 1 de outubro



BLINK-182

Altice Arena, Lisboa, 2 de outubro



LOUIS TOMLINSON

Altice Arena, Lisboa, 3 de outubro



TEENAGE FANCLUB

Musibox, Lisboa, 4 de outubro



THE NATIONAL

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 5 de outubro

Campo Pequeno, Lisboa, 6 e 7 de outubro

BRUTUS

Hard Club, Porto, 9 de outubro

Lisboa Ao Vivo, Lisboa, 10 de outubro



FERNANDO DANIEL

Altice Arena, Lisboa, 14 de outubro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 11 de novembro

JORGE PALMA

Casa da Música, Porto, 11 de outubro

Teatro Tivoli BBVA, Lisboa, 19 e 20 de outubro



CALEXICO

Casa da Música, Porto, 12 de outubro



MAYRA ANDRADE

Coliseu do Porto, 14 de outubro

Coliseu de Lisboa, 19 de outubro

ROCK À MODA DO PORTO

Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto

20 de outubro: Pedro Abrunhosa, Jafumega, Trabalhadores do Comércio

21 de outubro: Mão Morta, Clã, Taxi



DEXYS MIDNIGHT RUNNERS

Casino Estoril, Salão Preto e Prata, 20 de outubro



RUI VELOSO

Multiusos de Guimarães, 21 de outubro

Coliseu de Lisboa, 27 de outubro



PiL (Public Image Ltd)

Hard Club, Porto, 24 de outubro

LAV, Lisboa, 25 de outubro



THE SISTERS OF MERCY

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 26 de outubro

Hard Club, Porto, 27 de outubro



SALVADOR SOBRAL

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 27 de outubro

Casa da Música, Porto, 15 de novembro



WEYES BLOOD

Lisboa ao Vivo, 28 de outubro

Hard Club, Porto, 29 de outubro



THE CINEMATIC ORCHESTRA

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 28 de outubro

Casa da Música, Porto, 29 de outubro

Aula Magna, Lisboa, 30 de outubro



BÁRBARA BANDEIRA

Campo Pequeno, Lisboa, 28 de ouubro



JUNGLE

Campo Pequeno, Lisboa, 29 de outubro



GILBERTO GIL

Coliseu de Lisboa, 30 de outubro

Coliseu do Porto, 2 de novembro





TITÃS

Altice Arena, Lisboa, 3 de novembro

CARMINHO

Coliseu de Lisboa, 3 de novembro

Coliseu do Porto, 10 de novembro



SILVA

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 3 de novembro

Campo Pequeno, Lisboa, 4 de novembro



OS QUATRO E MEIA

Altice Arena, Lisboa, 4 de novembro

CAE de Portalegre, 11 de novembro



MADONNA

Altice Arena, Lisboa, 6 e 7 de novembro

DEVENDRA BANHART

Coliseu dos Recreios, Lisboa, 7 de novembro

Theatro Circo, Braga, 8 de novembro

TITO PARIS

Coliseu dos Recreios, Lisboa, 10 de novembro

Coliseu, Porto, 17 de novembro



LUÍS SEVERO

Gnration, Braga, 10 de novembro

Culturgest, Lisboa, 14 de dezembro



FEAR FACTORY

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 12 de novembro

RODRIGO Y GABRIELA

Capitólio, Lisboa, 13 de novembro

Casa da Música, Porto, 14 de novembro



MISTY FEST

Wim Mertens, Casa da Música, Porto, 13 de novembro, Casino Estoril, 16 de novembro

Haushhka, Museu do Oriente, Lisboa, 17 de novembro, Auditório de Espinho, 18 de novembro

Makaya McCraven e Matthew Halsall, Centro Cultural de Belém, Lisboa, 20 de novembro

Matthew Halsall na Casa da Música, Porto, 21 de novembro

John Grant na Casa da Música, Porto, 22 de novembro; Centro Cultural de Belém, Lisboa, 23 de novembro



THE GIFT

Coliseu de Lisboa, 18 de novembro

Coliseu do Porto, 23 de novembro



ALAN SPARHAWK

Casa da Música, Porto, 21 de novembro

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 22 de novembro



MARISA MONTE

Altice Arena, Lisboa, 22 de novembro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 24 de novembro



WILL BUTLER

Hard Club, Porto, 23 de novembro



FESTIVAL PARA GENTE SENTADA

Theatro Circo, Braga



24 de novembro

Nihls Frahm

Mutu



25 de novembro

Gilsons

Josh Rouse



SUPER BOCK EM STOCK

Avenida da Liberdade, Lisboa, 24 e 25 de novembro



24 de novembro

Will Butler

Gilsons

João Só convida Capitão Fausto

Filipe Karlsson

Ela Li



CHICO DA TINA

Centro Cultural de Viana do Castelo, 25 de novembro



ALICE PHOEBE LOU

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 30 de novembro



CAROLINA DESLANDES

Altice Arena, Lisboa, 30 de novembro

Pavilhão Rosa Mota, 7 de dezembro

A GAROTA NÃO

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 2 de dezembro

Casa da Música, Porto, 9 de dezembro



GRETA VAN FLEET

Campo Pequeno, Lisboa, 6 de dezembro

JAZZANOVA

Lisboa Ao Vivo, Lisboa, 15 de dezembro

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 16 de dezembro

Casa da Música, Porto, 17 de dezembro



PARADISE LOST

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 16 de dezembro