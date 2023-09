Mulher que acusou Danny Masterson partilha vídeo de Ashton Kutcher a tecer comentários sexuais sobre a adolescente Mila Kunis

Uma das mulheres que acusou o ator Danny Masterson de a ter violado partilhou, nas redes sociais, alguns vídeos de Ashton Kutcher a tecer comentários sexuais sobre raparigas menores de idade.

Chrissie Carnell Bixler, hoje esposa de Cedric Bixler-Zavala, vocalista dos Mars Volta, afirma que Kutcher é “tão doente” quanto Masterson, reagiu assim à carta enviada pelo ator a defender o seu colega de elenco na série “Que Loucura de Família” (“That 70's Show”), exibida entre 1998 e 2006.

Num dos vídeos, de 2003, Kutcher comenta, no programa da MTV “Punk'd”, que Hilary Duff “é uma das raparigas que mal podemos esperar que faça 18 anos, ao lado das gémeas Olsen”. Noutro, gravado no “The Rosie O'Donnell Show”, Mila Kunis lembra “uma aposta” feita entre Kutcher e Masterson, quando a atriz tinha apenas 14 anos. “O Danny disse-lhe que lhe dava 10 dólares se me viesse dar um linguado”, contou.

Nem Kunis, nem Kutcher reagiram para já aos vídeos. O casal faz parte de um grupo de 50 pessoas que escreveu cartas à juíza encarregue do caso de Danny Masterson, Charlaine Olmedo, em defesa da índole do ator entretanto condenado a um mínimo de 30 anos de prisão.