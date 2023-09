AC/DC anunciam o regresso do baixista Cliff Williams, mas há outro veterano que está de saída

Os AC/DC estão a preparar o seu primeiro concerto em sete anos, e irão contar com um regresso: o do baixista Cliff Williams.

A banda irá atuar no festival Power Trip, na Califórnia, no próximo mês de outubro. Williams, que anunciou a sua reforma em 2016, está de regresso após ter feito parte das sessões de gravação do novo álbum dos AC/DC, ainda por editar.

Para além de Williams, também o baterista Matt Laug se irá juntar aos AC/DC, deixando Phil Rudd de fora, noticia a “Rolling Stone”. O baterista esteve na banda em três períodos (1975-1983, 1994-2015, 2018-2023).

Brian Johnson, vocalista dos australianos desde a morte de Bon Scott em 1989) irá voltar a ser a voz dos AC/DC, depois de na última digressão ter cedido o lugar a Axl Rose, por motivos de saúde auditiva.

Este é, para já, o único concerto agendado pelos AC/DC, não se sabendo se 2024 assistirá a um regresso em força do grupo.