Caetano Veloso volta hoje a Portugal para cinco concertos: o alinhamento provável e a playlist certa para adoçar os ouvidos

Aline Fonseca

Com três espetáculos em Lisboa e dois no Porto, integradas na digressão “Meu Coco”, Caetano Veloso começa a preparar o afastamento dos palcos mundiais numa digressão que afirma poder ser “a última voando pelo mundo”. Canções do novo álbum e clássicos como ‘O Leãozinho’ ou ‘Sampa’ deverão integrar o alinhamento: o primeiro concerto é esta noite, no Coliseu dos Recreios