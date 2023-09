Salvador Sobral anuncia concerto gratuito e lança nova canção: ouça o dueto ‘De La Mano De Tu Voz’

Salvador Sobral disponibilizou esta sexta-feira um tema novo, ‘De La Mano De Tu Voz’.

A canção conta com a participação especial da cantora e compositora Silvana Estrada e antecede o lançamento de “Timbre”, o novo álbum do músico português, a sair no dia 29 de setembro.

Juntamente com este novo tema, Salvador Sobral anunciou o concerto de apresentação de “Timbre”: será nos Armazéns do Chiado, em Lisboa, também a 29 de setembro. Este espetáculo será de acesso gratuito.

Em comunicado, Salvador Sobral explica que este é um tema inspirado por, e dedicado à artista catalã Sílvia Perez Cruz. “É, como já tive oportunidade de manifestar por diversas vezes, uma fonte inesgotável de inspiração para mim – na música e na vida”, escreveu.

“Esta canção foi feita para ela. Quando ficou concluída pareceu-me estranho pedir à Sílvia que cantasse comigo uma música sobre ela, pelo que surgiu a ideia de fazer o convite a alguém que partilhasse a mesma admiração. E foi assim que nasceu o convite à Silvana”.

Ouça aqui ‘De La Mano De Tu Voz’: