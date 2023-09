Bia Ferreira: “Se Jesus viesse hoje, matavam-no de novo. Iam dizer que era comunista”

A artista brasileira Bia Ferreira explicou no podcast Posto Emissor porque razão canta “Deus é preta e travesti” na canção ‘Doutrinação’, incluída no mais recente álbum, “Faminta”, editado em 2022: “quando digo isso estou a fazer um recorte social”.

“Se Jesus viesse hoje, matavam-no de novo. Iam dizer que era comunista”, acrescenta a cantora, compositora e multi-instrumentista, depois de dizer: “Cristo andava com pobres, com prostitutas, com coletores de impostos. Ele multiplicava o pão para pessoas com fome e não são os ricos que têm fome”.

Ouça a resposta completa a partir da 1 hora, 2 minutos e 19 segundos.