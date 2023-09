Rolling Stones confirmam novo álbum: “Hackney Diamonds” é revelado amanhã com Jimmy Fallon

“Hackney Diamonds” terá a sua estreia esta quarta-feira, com um evento especial em Hackney, Londres, que juntará os Stones ao comediante e apresentador de televisão Jimmy Fallon para uma entrevista sobre o álbum. O evento terá início pelas 14h25 em Portugal continental e será transmitido online.

A confirmação surge após os Rolling Stones terem publicado, num jornal local, um anúncio a uma empresa fictícia de reparação de vidros. Mais tarde, a banda partilhou um curto trecho de uma canção nova, ‘Don’t Get Angry With Me'.

Em declarações à “Rolling Stone”, em 2022, Keith Richards afirmou que o novo álbum dos Stones iria contar com as últimas gravações feitas por Charlie Watts, baterista falecido em 2021.

Segundo a revista, “Hackney Diamonds” poderá contar com a colaboração especial de Paul McCartney. Especulou-se que Ringo Starr também pudesse ter feito parte do projeto, mas não foi possível confirmar esse rumor.