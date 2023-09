Festivais 2023: NOS Alive é o campeão de bilhetes vendidos, MEO Sudoeste e Vodafone Paredes de Coura em rota descendente

Com a época de festivais a terminar, é tempo de balanços no que a números diz respeito. Tendo em conta as informações avançadas pelas promotoras dos principais eventos de música portugueses, e que, como tal, podem não ser exatas, há um claro destacado em termos de espectadores: o NOS Alive, que regressou ao Passeio Marítimo de Algés entre 6 e 8 de julho, recebeu 165 mil pessoas, ou seja, uma média de 55 mil pessoas em cada um dos três dias, que tiveram como cabeças-de-cartaz os Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys e Sam Smith. Em 2022, o festival promovido pela Everything Is New tinha recebido 210 mil pessoas no total, sendo que se realizou ao longo de quatro dias e não três (uma média de 52.500 por dia).