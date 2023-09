Bia Ferreira: “As mulheres negras recebem menos anestesia do que as brancas na hora do parto, no Brasil. O que justifica isso?”

Bia Ferreira, a mais recente convidada do Posto Emissor, refletiu no podcast da BLITZ sobre o racismo institucional e estrutural que existe no seu país e não só. “As mulheres negras, no Brasil, recebem menos anestesia do que as brancas na hora do parto. O que justifica? Apresentem-me uma justificação científica para isso, a não ser o racismo”, começa por dizer a cantora, compositora, multi-instrumentista e “artivista” brasileira.

“Há muito para ser feito”, acrescenta, “enquanto não vires CEOs de empresas com a minha cara, enquanto não entrar numa universidade e vir vários professores parecidos comigo, enquanto as pessoas que dominam as formas de poder e os recursos forem brancas e não parecidas comigo, vai ser muito difícil esse racismo estrutural acabar”.

Ouça a resposta completa a partir dos 43 minutos e 38 segundos.