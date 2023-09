Previous Rita Carmo Rita Carmo Next 1 39

Terminada a segunda edição do festival MEO Kalorama, mostramos-lhe as melhores imagens de um público que não se coibiu de mostrar amor e veneração pelos seus artistas favoritos, empunhando cartazes, oferecendo abraços, deixando mensagens e vestindo-se a rigor. Percorra a derradeira galeria de fotos do festival