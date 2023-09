Bia Ferreira: “Quando era criança, as pessoas diziam que eu tinha cabelo de palha de aço. Ganhava sempre o concurso de mais feia da turma”

A artista brasileira Bia Ferreira, mais recente convidada do Posto Emissor, recordou no podcast da BLITZ que o momento em que sentiu racismo pela primeira vez, na escola, quando tinha apenas “5 ou 6 anos”, foi também aquele em que começou a construir a sua autoestima. “Quando era criança, as pessoas diziam que eu tinha cabelo de palha de aço. Ganhava sempre o concurso de mais feia da turma”.

“Diziam que eu era suja, roubavam a minha merenda”, acrescenta ainda a voz do álbum “Faminta”, lembrando os episódios de bullying de que foi alvo, “a minha mãe sempre nos ensinou que não podemos reagir porque Jesus daria a outra face, mas a minha tia disse-me: ‘quando fizerem outra vez, não vais aguentar quieta’”.

Ouça a resposta completa a partir dos 47 minutos e 17 segundos.