As 15 melhores canções de Nick Cave, segundo o “Red Hand Files”

Nick Cave partilhou uma playlist com as suas 15 melhores canções “para principiantes” no website “Red Hand Files”.

O músico havia sido instado pelos fãs a eleger os seus melhores temas, de forma a ajudar os novos seguidores a descobrirem o catálogo de Nick Cave and the Bad Seeds.

Sentindo-se mau juiz em causa própria, Cave, por seu turno, pediu aos próprios fãs que lhe enviassem uma playlist com 15 canções suas; 2 mil respostas depois, os resultados foram então somados e podem ser conferidos aqui:

‘Jubilee Street’

‘Into My Arms’

‘From Her to Eternity’

‘The Ship Song’

‘Tupelo’

‘The Mercy Seat’

‘Stagger Lee’

‘Push The Sky Away’

‘The Weeping Song’

‘Higgs Boson Blues’

‘Red Right Hand’

‘Ghosteen’

‘Bright Horses’

‘Straight To You’

‘O Children’