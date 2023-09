Milhares de pessoas presas na lama no festival Burning Man

Várias dezenas de milhares de pessoas estão retidas no festival Burning Man, que está a decorrer no deserto de Black Rock, no estado norte-americano do Nevada, devido a enormes inundações provocadas por chuvas torrenciais. A organização aconselha os festivaleiros a guardarem comida, água e combustível.

De acordo com a CNN, o público do festival está rodeado por lama que chega à cintura e o festival suspendeu o trânsito de veículos de e para o festival. Relatos recolhidos telefonicamente pela estação televisiva norte-americana dão conta de que algumas pessoas estão a proteger o calçado com sacos de lixo, enquanto outras optaram por se deslocar descalças.