Miley Cyrus: “Se esta fotografia não vos disse que eu era bissexual, então não sei o que dirá”

Miley Cyrus recordou uma fotografia tirada ao lado de Taylor Swift, Demi Lovato e a atriz Emily Osment, após a cerimónia de entrega dos Prémios Grammy em 2009.

A fotografia mostra-a vestida informalmente, ao passo que as restantes figuras se encontram de vestido e saltos altos, facto que fez com que se tornasse numa espécie de meme.

Num novo episódio para a sua série no TikTok, inspirada pela canção ‘Used To Be Young’, Miley atira: “Se esta foto não vos disse que eu era bissexual, então não sei o que dirá”.

