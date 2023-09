Morreu Jack Sonni, guitarrista dos Dire Straits

Morreu Jack Sonni, ex-guitarrista dos Dire Straits. Tinha 68 anos.

Não foram divulgadas as causas da sua morte. Sonni foi guitarrista dos Dire Straits entre 1984 e 1988, tendo tocado em “Brothers In Arms”, o álbum de maior sucesso do grupo.

Em 1988, após o nascimento das filhas, Sonni desistiu da sua carreira musical. Nos anos seguintes, foi diretor de marketing e comunicação da Line 6, fabricante de tecnologia digital para músicos, e vice-presidente de marketing e comunicação do Guitar Center.

Chegou a regressar aos palcos na última década, para aparições esporádicas com a sua banda, os Leisure Class, e com outros membros dos Dire Straits, num projeto intitulado Dire Straits Legacy.