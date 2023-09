Há uma mulher chamada Barbie Oppenheimer e a sua vida não tem sido fácil

Para o mundo não passa de um meme, inspirado pelo facto de “Barbie” e “Oppenheimer” terem tido a mesma data de estreia. Mas, para uma mulher de Newton, no Massachusetts (EUA), é muito mais que isso: é o seu nome de batismo.

A “Slate” entrevistou Barbara “Barbie” Oppenheimer, antiga professora na Universidade de Boston, cujo marido é parente afastado de J. Robert Oppenheimer. Barbie Oppenheimer explicou que o sucesso de ambos os filmes acabou por dificultar a sua vida, dando o exemplo de umas férias recentes: “Fiz o check-in no hotel e disse-lhe o meu nome. Pensavam que estava a gozar”, afirmou.

No entanto, a Barbie Oppenheimer da vida real acabou por levar o meme com humor. “Tem piada, e serviu para levar as pessoas novamente aos cinemas”, disse. Sobre os filmes, Barbie Oppenheimer revelou ter já visto - e gostado - de ambos, tendo começado por “Oppenheimer”. “Queríamos perceber como tinham contado a história dele”, explicou. “Fizeram um bom trabalho”. “Não consigo escolher o meu filme preferido, mas ainda bem que vi ambos”.