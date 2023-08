Roísín Murphy: “Peço desculpa por ter magoado tantos de vós. Espero que as pessoas compreendam que a minha preocupação nasce do amor”

Róisín Murphy pediu desculpa após ter criticado a utilização de bloqueadores de puberdade por crianças transgénero, declarações que foram consideradas transfóbicas.

Na sua conta pessoal no Facebook, a artista irlandesa referiu-se a esse tipo de medicação - que inibe a produção de hormonas, retardando o crescimento dos seios ou a aparição de pelos faciais - como “desoladora”. “As grandes farmacêuticas andam a rir-se, com os bolsos cheios de dinheiro”, escreveu.

“Por favor não me chamem TERF [Trans-Exclusionary Radical Feminist, termo utilizado para descrever mulheres feministas que discriminam contra pessoas transgénero]. Não usem essa palavra contra mulheres”.

Murphy, que conta entre os seus fãs com uma considerável comunidade LGBTQ+, foi de imediato alvo de críticas, o que a levou agora a desculpar-se. “Ver o que as minhas ações provocaram, e a divisão que geraram, parte-me o coração”, disse, em comunicado. “Peço desculpa por ter magoado tantos de vós. Espero que as pessoas compreendam que a minha preocupação nasce do amor”.

A artista prometeu, ainda, “abandonar esta discussão em público". “O meu verdadeiro chamamento é a música, e a música nunca nos excluirá”.

Róisín Murphy, que atuou na edição desde ano do Suber Bock Super Rock, está neste momento a ultimar o lançamento de um novo álbum, “Hit Parade”, que sai a 8 de setembro.