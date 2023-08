Paris Jackson afirma ter recebido ameaças de morte por não dar os parabéns ao pai, Michael Jackson

Paris Jackson assinalou o 65º aniversário do seu pai, Michael Jackson, com uma publicação nas redes sociais onde critica os “trolls” da internet.

A também cantora afirmou ter recebido ameaças de morte por, no passado, não ter feito uma publicação a dar os parabéns a Michael no dia de aniversário deste, 29 de agosto.

“Hoje é o aniversário do meu pai e, quando era vivo, ele odiava que lhe dessem os parabéns”, começou por escrever. “Não queria sequer que nos lembrássemos do aniversário dele porque não queria que fizéssemos uma festa”.

“Dito isto, hoje em dia as pessoas expressam o seu amor e carinho através das redes sociais; se não dermos os parabéns a alguém nas redes, isso quer dizer que não nos preocupamos com elas”.

“Houve alturas em que não publiquei nada a assinalar o aniversário do meu pai e as pessoas passavam-se”, continuou. “Diziam-me para me matar, mediam o meu amor pelo meu pai através das minhas publicações no Instagram”.

Paris acrescentou imagens de um concerto seu recente, a abrir para os Incubus, onde assinala o 65º aniversário de Michael Jackson. “Foram 50 anos de sangue, suor, lágrimas, amor e paixão pelo que ele fazia para que eu pudesse estar aqui em palco e gritar para um microfone. Devo-lhe tudo”, diz.

Veja o vídeo: