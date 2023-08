Os Blur são as grandes estrelas da noite no MEO Kalorama: como vai ser o último concerto da digressão de uma banda em grande forma

Entre 2015, ano em que atuaram no Super Bock Super Rock, em Lisboa, e 2023, os fãs dos Blur não tiveram a oportunidade de vê-los ao vivo. Mas, com a chegada do novo “The Ballad of Darren”, a sorte dos admiradores de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree mudou, e Portugal não foi esquecido. No passado mês de julho, os Blur voltaram ao nosso país para um concerto no festival Primavera Sound, no Porto. E esta quinta-feira, 31 de agosto, são o nome grande do primeiro dia do festival MEO Kalorama, que se realiza, pelo segundo ano, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Qualquer coincidência entre os alinhamentos do espetáculo na Invicta e o desta noite poderá, porém, ser coincidência, uma vez que, desde que lançaram “The Ballad of Darren”, em julho, os Blur têm apostado forte nas canções do seu primeiro álbum desde 2015. Este é, de resto, o último concerto da digressão dos ingleses, depois de dois concertos no Japão ‘entalados’ entre festivais na Europa.