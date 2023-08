Ela grita, ela bebe, ela cospe, ela vibra: o MEO Kalorama ‘começou’ com o furacão Amy and the Sniffers

De Melbourne, na Austrália, os Amyl and the Sniffers seguem, pode dizer-se, a cartilha do punk/garage rock escrita há mais de 50 anos por uns certos Stooges. O tempo passa, a história do rock cresce, e com os anos 80 veio o hardcore dos Minor Threat acrescentar uma fúria diferente. Mas Amy Taylor, vocalista enérgica e fisicamente muito disponível na verdura dos seus 27 anos, também não ignora que houve Joan Jett, Runaways, até Deborah Harry. Que a distância entre Nova Iorque a Melbourne é menor do que os mais de 16 mil quilómetros (e um oceano) que as separa.