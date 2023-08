Till Lindemann, dos Rammstein: investigação sobre alegadas agressões sexuais termina por falta de provas

As autoridades alemãs deram por concluída a sua investigação a Till Lindemann, vocalista dos Rammstein, que havia sido acusado de agressão sexual por várias mulheres. Segundo o Ministério Público alemão, não foram encontradas provas e testemunhos suficientes para condenar o músico.

A investigação teve início após uma fã, Shelby Lynn, ter acusado a equipa de produção de Lindemann de a ter drogado, antes de um concerto dos Rammstein na Lituânia. O objetivo era levá-la a ter relações sexuais com o vocalista, mas a mulher em questão negou-se a fazê-lo.

As autoridades alemãs consideram agora que as acusações desta mulher eram demasiado vagas - sendo que a própria se negou a testemunhar.

Para os advogados do músico, a rapidez desta investigação “demonstra que não existem provas suficientes de que o nosso cliente tenha cometido crimes sexuais”.

O caso ensombrou os últimos concertos dos Rammstein pela Europa, incluindo o que deram no Estádio da Luz, em junho.

Após as acusações, Till Lindemann perdeu o contrato que tinha com a editora literária Kiepenheuer & Witsch, e a editora Universal suspendeu todas as ações de promoção da banda alemã.