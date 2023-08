Os Queens of the Stone Age cancelaram um concerto no Brasil e os fãs sentem-se revoltados

Os Queens of the Stone Age cancelaram a sua presença no The Town Festival, em São Paulo, onde iriam atuar a 9 de setembro.

A banda norte-americana emitiu um comunicado onde afirma que o cancelamento se deve a “recomendação médica”, não especificando que problema de saúde terá estado na sua origem. Em sua substituição surgem agora em cartaz os Yeah Yeah Yeahs, que esta sexta atuam em Lisboa, no festival MEO Kalorama.

Ainda que os Queens of the Stone Age tenham recebido algumas mensagens de apoio, são vários os fãs que deixaram críticas à banda. “Merecemos mais que esta desculpa da treta”, pode ler-se num dos comentários.

“Desde o dia 3 de agosto que têm anunciado datas [da digressão] sem mencionarem o concerto marcado para o Brasil. Isto é uma falta de respeito”, escreveu outro fã.

Comentários citados pela CNN Brasil mostram ainda insatisfação relativamente à banda que substitui os Queens of the Stone Age no festival brasileiro, organizado pela mesma empresa responsável pelo Rock in Rio. “Na vossa lógica, quem gosta de Queens of the Stone Age gosta de Yeah Yeah Yeahs mas na realidade nem conhecemos essa banda e parece não ter absolutamente nada a ver. Ao menos colocassem algo com a mesma sonoridade”. “Trocar QOTSA por Yeah Yeah Yeahs é tipo a McDonalds falar que acabou o Big Mac e te oferecer um chuchu”, pode ler-se.

Recorde-se que o vocalista e guitarrista Josh Homme revelou, em junho, ter-lhe sido diagnosticado um cancro. Os Queens of the Stone Age atuaram na edição deste ano do NOS Alive.