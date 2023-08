Recordar é viver: quando os Arcade Fire tocaram na rua, em Lisboa. Os vídeos de uma multidão feliz

A 23 de abril de 2018, os Arcade Fire atuaram no Campo Pequeno, em Lisboa, então em promoção do álbum "Everything Now". Depois do concerto, Win Butler saiu para a rua com a Preservation Hall Jazz Band, que fez a primeira parte do espetáculo, e juntou-se aos fãs numa espécie de arruada que muitos filmaram com os telemóveis.

A banda voltaria a terras nacionais em agosto desse mesmo ano para encabeçar o festival Vodafone Paredes de Coura, e já depois do hiato na música ao vivo provocado pela pandemia regressou ao Campo Pequeno, em Lisboa, em setembro do ano passado para duas noites que também acabaram com arruada (recorde aqui e aqui). Agora, a 2 de setembro, preparam-se para encerrar a segunda edição do festival MEO Kalorama, também em Lisboa.