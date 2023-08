Bill Murray e Kelis já não são um casal

A relação amorosa entre Bill Murray e Kelis chegou ao fim, noticiou o “The Sun”.

O ator, de 72 anos, e a cantora, de 44 juntaram-se em junho, depois de se terem tornado amigos após a morte do segundo marido de Kelis, o fotógrafo Mike Mora.

Segundo contou fonte próxima do agora ex-casal ao “The Sun”, Murray e Kelis “ainda gostam muito um do outro”, mas as suas agendas de trabalho não lhes permitem tempo para se dedicarem à sua relação.

“Eles esperam poder continuar a ser amigos, mas também seguirão em frente com as suas vidas”, afirmou a mesma fonte.

Durante os últimos meses, Murray foi visto nos concertos de Kelis em Londres, com a cantora a aludir ao romance através de algumas publicações nas redes sociais.