Morreu Bernie Marsden, guitarrista dos Whitesnake

Morreu Bernie Marsden, antigo guitarrista dos Whitesnake. Tinha 72 anos.

A notícia foi avançada pela sua família, através das redes sociais, não tendo sido reveladas as causas da morte. Segundo a família, Marsden partiu de forma “pacífica”, rodeado pela mulher e filhas.

O vocalista David Coverdale reagiu posteriormente à notícia, deixando as suas condolências à família, amigos e fãs. “Ele era um homem genuinamente divertido e talentoso, com quem muito apreciei partilhar palco”, escreveu.

Bernie Marsden foi um dos fundadores dos Whitesnake, em 1978, pouco tempo depois de ter tocado com os UFO. Como guitarrista, participou dos cinco primeiros álbuns da banda até 1982, ano em que Coverdale decidiu colocar um ponto final na banda (que voltaria, pouco depois, com uma nova formação).

O músico compôs vários temas dos Whitesnake, entre eles um dos primeiros êxitos dos britânicos, ‘Fool For Your Loving’. Foi também coautor de ‘Here I Go Again’, que se tornaria num dos maiores sucessos dos Whitesnake quando regravado pelo grupo, em 1987.

Depois dos Whitesnake, Marsden formou os Alaska, ainda nos anos 80, e lançou vários discos a solo. O seu último trabalho, “Trios”, foi lançado em 2022.