Green Day vendem t-shirts com a fotografia ‘mugshot’ de Donald Trump

A fotografia tirada a Donald Trump numa esquadra de polícia na Geórgia (EUA), onde se apresentou voluntariamente esta semana para ser detido, está a ser usada pelos Green Day para ajudar os mais desfavorecidos.

A banda norte-americana criou t-shirts alusivas à capa de “Nimrod”, álbum de 1997 que continha o êxito ‘Good Riddance (Time of Your Life)’, trocando os rostos originais pelo de Trump.

A t-shirt pode ser adquirida pelo preço de 35 dólares (32,42 euros), com as receitas a reverterem para o Greater Good Music, organização que apoia as vítimas dos incêndios em Maui, no Havaí. Veja-a aqui: